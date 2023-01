Erfolgreich auch als Solist: Danger Dan von der Antilopen Gang. Foto: Jaro Suffner/PR up-down up-down Hip-Hop-Star in Hamburg Konzert von Rapper Danger Dan: Rote Flora in der Elbphilharmonie Von Dagmar Leischow | 15.01.2023, 15:06 Uhr

Er ist als Solist mindestens so erfolgreich wie mit seiner Antilopen-Gang. Jetzt ist Rapper Danger Dan in der Elbphilharmonie aufgetreten: Wie hört es sich an, wenn Hip-Hop auf Hochkultur trifft?