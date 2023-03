Der Nabu kritisiert den schleichenden Verlust von „Grünvolumen“ in Hamburg. Foto: imago images/Strussfoto up-down up-down Kritik von Naturschützern Hamburg fällt mehr Bäume als nachgepflanzt werden: Nur ein Bezirk mit positiver Bilanz und | 15.03.2023, 17:35 Uhr Von Yannick Kitzinger dpa | 15.03.2023, 17:35 Uhr

In Hamburg sind in der vergangenen Fällsaison erneut mehr Straßenbäume abgeholzt als nachgepflanzt worden. In nur einem Stadtteil fällt die Bilanz positiv aus.