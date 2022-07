Belastung durch Freizeitsportler: der Alsterfluss in Höhe Streekbrücke, nahe der Außenalster. FOTO: www.imago-images.de up-down up-down Großprojekt für Flüsse und Kanäle Wissenschaftlerin fordert: Schluss mit „Halligalli“ auf Hamburgs Gewässern Von Markus Lorenz | 04.07.2022, 17:25 Uhr

Die Alster und die Bille, dazu etliche Kanäle und Bäche: Hamburg ist auch abseits der Elbe eine Stadt am Wasser. So vielfältig die Gewässer sind, so unterschiedlich ist ihr ökologischer Zustand.