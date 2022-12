Das große Hai-Atoll im Tropen-Aquarium von Hagenbeck. Die Glasscheibe ist konkav gewölbt. Foto: Hagenbecks Tierpark up-down up-down Nach Unglück im Berliner Aquadom So sicher ist das Großaquarium bei Hagenbeck in Hamburg Von Markus Lorenz | 16.12.2022, 14:59 Uhr

Hagenbeck verfügt über eines der größten Aquarien in Deutschland. Es fasst doppelt so viel Wasser wie der Berliner Aquadom. Die Glasscheibe ist so groß und schwer, dass sie nicht in einem Stück geliefert werden konnte.