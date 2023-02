Nichts geht in Billstedt: Was tun, wenn die U-Bahn nicht fährt? Foto: shz.de up-down up-down Volle S-Bahnen, kaum freie Taxis So reagieren Pendler in Hamburg auf den Streik bei der Hochbahn und | 01.02.2023, 12:23 Uhr Von Yannick Kitzinger Guido Behsen | 01.02.2023, 12:23 Uhr

Der Warnstreik bei der Hochbahn betraf am Mittwoch in Hamburg 6000 Beschäftigte und zehntausende Pendler. Wie ist die Stimmung an den Bus- und U-Bahnhöfen?