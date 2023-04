Flugzeug Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Sicherheitskontrolle „Slot and Fly“ soll Hamburger Flughafen entlasten Von dpa | 05.04.2023, 11:29 Uhr

Pünktlich zum Ferienstart können Reisende am Hamburger Flughafen Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle buchen. Mit dem Service „Slot and Fly“ haben Fluggäste die Möglichkeit, bereits 72 Stunden vor Abflug ein Zeitfenster zu reservieren, wie der Hamburger Flughafen am Mittwoch mitteilte. Die 15-Minuten-Slots können demnach über das Online-Portal des Flughafens gebucht und unabhängig von der Fluggesellschaft genutzt werden.