Hamburg Sind die Störche schon zurück? Erster Storch gesichtet Von dpa | 29.01.2023, 09:28 Uhr

Eigentlich kommen Hamburgs Störche in der Regel erst Anfang Januar wieder in die Hansestadt zurück. Doch in diesem Jahr scheint das milde Wetter die ersten Tiere schon eher in den Norden zu ziehen.