Ralf Martin Meyer Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild up-down up-down Ermittlungen Silvester: Polizei korrigiert Zahlen zu Verdächtigen Von dpa | 10.01.2023, 16:06 Uhr

Die Hamburger Polizei hat die Zahl der im Zusammenhang mit den Silvester-Krawallen verdächtigen Menschen korrigiert. „Aktuell ermitteln wir gegen 14 Verdächtige aus drei Nationalitäten: gegen Deutsche, Polen und Iraner“, sagte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer am Dienstag dem „Hamburger Abendblatt“. Bislang war von mehr als 20 Verdächtigen die Rede, die in der Silvesternacht nach Angriffen auf Einsatz- und Rettungskräfte in Gewahrsam oder festgenommen wurden. „Bei der genaueren Recherche haben wir festgestellt, dass Fälle sich nicht als „silvestertypisch“ erwiesen haben“, sagte Meyer.