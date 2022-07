ARCHIV - Schweres Baugerät steht auf der Baustelle des geplanten Elbtowers an den Elbbrücken. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Immobilien Signa kommt bei Vermietung des Elbtowers abermals voran Von dpa | 13.07.2022, 12:09 Uhr

Die Vermietung von Flächen im geplanten Elbtower in der Hafencity ist nach Angaben des Projektentwicklers Signa abermals vorangekommen. Demnach wird das Beratungsunternehmen Aon rund 6300 Quadratmeter in zwei Etagen anmieten. „Die Vorvermietungsquote der Büroflächen liegt damit drei Jahre vor Fertigstellung bei über 30 Prozent“, teilte Signa Real Estate am Mittwoch mit. „Weitere Mietverträge sind bereits unterschrieben und werden zeitnah bekannt gegeben.“