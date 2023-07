Jubel beim Heim-Turnier: Alexander Zverev hat sich beim Hamburger Tennis-Turnier einen großen Traum erfüllt Foto: IMAGO/Justus Stegemann up-down up-down Nach Turnier am Rothenbaum Sieg in Hamburg lässt Alexander Zverev auch in Tennis-Weltrangliste klettern Von dpa | 31.07.2023, 09:35 Uhr

Nach dem Triumph in Hamburg ist Alexander Zverev in der Weltrangliste wieder auf Platz 16 geklettert. Auch in einem anderen Ranking darf der Olympiasieger weiter hoffen.