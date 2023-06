Bei dem Unfall in Hamburg-Spadenland wurden alle sieben Insassen der beiden Autos verletzt. Foto: Christoph Leimig up-down up-down Einsatz mit Rettungshubschrauber Sieben Verletzte bei Auffahrunfall in Hamburg-Spadenland Von dpa | 26.06.2023, 15:11 Uhr

Eine 19-Jährige ist in das Auto einer 32-Jährigen gefahren, die verkehrsbedingt an einer Einmündung warten musste. Zu den Verletzten gehörten auch zwei Teenager. Auch ein Rettungshubschrauber war wegen des Unfalls in Hamburg-Spadenland im Einsatz.