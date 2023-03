Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Markenklamotten Sieben Tatverdächtige nach Randale bei Verschenkaktion Von dpa | 14.03.2023, 18:30 Uhr

Nach einer aus dem Ruder gelaufenen Verschenkaktion von Markenklamotten in Hamburg vor eineinhalb Wochen sind nach Polizeiangaben nun sieben junge Tatverdächtige ermittelt worden. Darunter befindet sich ein zwölfjähriges, strafunmündiges Kind, wie die Polizei am Dienstag in Hamburg mitteilte. Unter den Tatverdächtigen sind zudem fünf Jugendliche und ein Heranwachsender. Insgesamt laufen derzeit 21 Ermittlungsverfahren, nachdem mehrere Polizeibeamte in der Innenstadt angegriffen worden waren. Es wird wegen schweren Landfriedensbruchs, tätlichen Angriffen auf Beamte und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen um Fotos und Videos von den Taten.