Am Hamburger Hauptbahnhof soll bald eine Sicherheits-App für das Smartphone zum Einsatz kommen. Mehr Sicherheit am Bahnsteig Deutsche Bahn testet Sicherheits-App am Hamburger Hauptbahnhof

Nach positiven Erfahrungen in Berlin soll jetzt auch in Hamburg eine Sicherheits-App am Hauptbahnhof getestet werden.