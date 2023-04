Polizistin neben Streifenwagen Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei Sicherheit am Hamburger Hauptbahnhof soll verbessert werden Von dpa | 03.04.2023, 13:42 Uhr

Die Sicherheit am Hamburger Hauptbahnhof soll mit mehr Präsenz der Behörden verbessert werden. Dazu haben die Polizei Hamburg, die Bundespolizei, die Deutsche Bahn und die Hamburger Hochbahn am Montag in Hamburg die „Allianz sicherer Hauptbahnhof“ vorgestellt. Im Zentrum der Vereinbarung stehen gemeinsame Streifen aller vier Partner im Hauptbahnhof. Dafür stelle jeder Partner täglich mindestens fünf Einsatzkräfte. Die gemeinsamen Streifen sollen werktags acht Stunden und auch am Wochenende unterwegs sein.