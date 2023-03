Deutschlandbesuch von König Charles III. - Hamburg Foto: Ulrich Perrey/dpa up-down up-down Adel Shanty-Chor zum Abschluss des Hamburg-Besuchs Von dpa | 31.03.2023, 16:08 Uhr

Zum Abschluss ihres Deutschlandbesuchs sind der britische König Charles III. und seine Frau Camilla in Hamburg mit britischer und deutscher Musik empfangen worden. Bei einem Fest der britischen Botschaft im Schuppen 52 im Hamburger Hafen begrüßte der Hamburger Shanty-Chor de Tampentrekker die Gäste am Freitag mit den Liedern „Das Herz von St. Pauli“ und „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“. Die Hamburger Dudelsackband Baul Muluy Pipes and Drums trat gemeinsam mit der Band of His Majesty's Royal Marines Scotland und der Folkband Ferris & Sylvester auf. Geladen waren rund 1000 Gäste.