Sexualisierte Gewalt Sexueller Übergriff in Hamburg-Harburg: Zeugen gesucht Von dpa | 21.08.2023, 15:32 Uhr

Ein Unbekannter mit auffälligem Tattoo soll eine 28-jährige Frau in der Grünanlage Schwarzenberg in Hamburg-Harburg sexuell misshandelt haben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde die Frau in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Weg durch den Park von einem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt, festgehalten und geschlagen. Daran anschließend soll es zu dem sexuellen Übergriff gekommen sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann trage nach weiteren Angaben ein auffälliges Tier-Tribal auf dem Bauch, was möglicherweise ein Wolfsbild sein könne. Die Polizei sucht weitere Zeugen.