Hamburg-Altona Sexueller Übergriff auf 21-Jährige: Polizei sucht Zeugen Von dpa | 05.09.2023, 18:57 Uhr

Eine 21-Jährige ist in der Altstadt von Hamburg-Altona von einem Unbekannten attackiert und berührt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde sie am frühen Montagmorgen auf dem Weg nach Hause von dem Mann angesprochen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er habe ihr unvermittelt ins Gesicht geschlagen und sie auf das Gelände einer Schule gedrängt, dort sei es zu dem sexuellen Übergriff gekommen.