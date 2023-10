Bahnhof Hamburg-Altona Sexuelle Belästigung in S-Bahn: Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen fest Von dpa | 13.10.2023, 10:08 Uhr Beginn Bauvorbereitungen S-Bahn S4 Foto: dpa up-down up-down

Am 10. Oktober soll ein 56-jähriger Mann eine 24-jährige Mitarbeiterin in einer fahrenden S-Bahn der Linie S3 sexuell belästigt haben. Die Bundespolizei hat den Beschuldigten am Bahnhof Altona festgenommen.