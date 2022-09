Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Sexualstraftäter hat möglicherweise mehrere Taten begangen Von dpa | 01.09.2022, 16:53 Uhr

Der Sexualstraftäter, der vor einer Woche in Hamburg-Wandsbek eine 18-Jährige zu sexuellen Handlungen gezwungen haben soll, ist möglicherweise für weitere Taten verantwortlich. Ermittler des Landeskriminalamts und die Staatsanwaltschaft Hamburg prüften derzeit, ob und inwiefern Zusammenhänge mit zwei weiteren Sexualdelikten vom April bestehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie bat Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden. Außerdem sollten sich Opfer, denen in Hamburg Ähnliches widerfahren sei, ebenfalls melden.