Theater Serebrennikows „Barocco" am Hamburger Thalia Theater Von dpa | 25.05.2023, 03:02 Uhr

Der im Exil lebende russische Theater- und Opernregisseur Kirill Serebrennikow inszeniert an diesem Donnerstag am Thalia Theater in Hamburg ein musikalisches Manifest mit dem Titel „Barocco“. Das Stück ist als Gesamtkunstwerk aus Tanz, Schauspiel und Musik angelegt. Hauptfigur in einem multinationalen Ensemble ist ein von Felix Knopp gespielter und gesungener ausgebrannter Journalist. Dazu erklingen Barock-Arien von Bach, Händel, Monteverdi, Rameau und Vivaldi.