Amtsgericht Hamburg-Barmbek Seniorin beim Abbiegen übersehen: Lkw-Fahrer verurteilt Von dpa | 27.04.2023, 14:45 Uhr

Nach dem Tod einer 88 Jahre alten Fußgängerin in Hamburg ist ein Lastwagenfahrer wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der 50-Jährige muss nach Angaben der Gerichtspressestelle 2250 Euro zahlen. Das Amtsgericht Barmbek sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass der Angeklagte die alte Frau übersah und mit dem Sattelzug erfasste, als er am 30. August 2021 an einer Kreuzung rechts abbiegen wollte. Das Unfallopfer wurde unter den Lastwagen geschleudert, aber nicht von diesem überrollt.