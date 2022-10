Melanie Leonhard Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Pandemie Senatorin: Corona-Verordnung soll Verlässlichkeit schaffen Von dpa | 01.10.2022, 09:21 Uhr

Ab dem 1. Oktober treten die neuen Corona-Maßnahmen nach dem geänderten Infektionsschutzgesetz des Bundes in Kraft. Auch in Hamburg wird es deshalb eine neue Eindämmungsverordnung geben - die Gesundheitssenatorin will Planbarkeit erreichen.