Schlickreduzierung Senatoren präsentieren neues Überflutungsgebiet Von dpa | 02.06.2023, 03:32 Uhr

Mit dem Tidegebiet Kreetsand will Hamburg auf natürliche Weise die Schlickmenge im Hamburger Hafen reduzieren. Auf dem 30 Hektar großen Flachwassergebiet auf der Ostseite der Elbinsel Wilhelmsburg sollen bei Flut eine Million Kubikmeter Wasser Platz finden. Das vermindert nach Angaben des Senats die Gezeitenströmung der Norderelbe und die Menge des in den Hafen gespülten Schlicks. Zugleich soll das Tidegebiet Kreetsand ein Naturschutzraum sein, in dem die vom Aussterben bedrohte Sumpfpflanze Wasserschierlingsfenchel gedeiht.