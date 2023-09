Verkehr Senat wählt zwei Varianten für neuen S-Bahntunnel aus Von dpa | 26.09.2023, 13:40 Uhr | Update vor 49 Min. Anjes Tjarks Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down

Bei der Planung eines neuen S-Bahntunnels in Hamburg hat sich der Senat für zwei Varianten zu einer möglichen Streckenführung entschieden. Für beide Varianten soll die Bahn jetzt mit konkreten Vorplanungen beauftragt werden, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Dienstag im Anschluss an die Senatssitzung im Rathaus. Eine im März vorgestellte Machbarkeitsstudie hatte ergeben, dass fünf Streckenführungen zwischen dem Hauptbahnhof und dem Kaltenkircher Platz in Altona möglich seien.