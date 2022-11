FFP2-Maske Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Senat verlängert Corona-Eindämmungsverordnung Von dpa | 25.11.2022, 11:42 Uhr

Der Hamburger Senat hat die Corona-Eindämmungsverordnung mit wenigen Anpassungen erneut verlängert. Damit gelten die bisherigen Regelungen bis zum 14. Januar fort, wie die Gesundheitsbehörde am Freitag mitteilte. Die 79. Eindämmungsverordnung tritt am Samstag in Kraft.