Von dpa | 01.01.2023, 03:47 Uhr

Hamburgs rot-grüner Senat nimmt am Sonntag (12.40 Uhr) beim traditionellen Neujahrsempfang im Rathaus von rund 500 Persönlichkeiten Grüße und Glückwünsche zum neuen Jahr entgegen. Der Empfang beginnt wie stets mit dem Neujahrsgruß des Polizeiorchesters an der Pforte des Rathauses, während an den beiden staatlichen Flaggenmasten die Fahnen der Bundesrepublik Deutschland und der Freien und Hansestadt Hamburg gehisst werden, wie die Pressestelle des Senats mitteilte.