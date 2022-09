Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild up-down up-down Senatsentwurf Senat bringt Doppelhaushalt in die Bürgerschaft ein Von dpa | 07.09.2022, 15:35 Uhr

Hamburgs rot-grüner Senat hat den Doppelhaushalt 2023/2024 offiziell in die Hamburgische Bürgerschaft eingebracht. Er umfasst in den kommenden beiden Jahren Ausgaben in Höhe von mehr als 37 Milliarden Euro. Für 2023 seien Ausgaben von knapp 18,3 Milliarden vorgesehen, für 2024 gut 18,8 Milliarden Euro, heißt es im Senatsentwurf. Die größten Einzelposten entfallen dabei auf die Sozial- und die Schulbehörde. Der Senatsentwurf geht nun in die Fachausschüsse des Parlaments. Endgültig beschlossen werden soll der Doppelhaushalt dann Mitte Dezember in der letzten Bürgerschaftssitzung vor Weihnachten.