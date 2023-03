Im Hamburger Stadtteil Billbrook geriet eine Selbsthilfewerkstatt in Flammen. Foto: HamburgNews up-down up-down Großeinsatz für Feuerwehr Selbsthilfewerkstatt in Hamburg-Billbrook in Flammen Von HamburgNews | 12.03.2023, 18:35 Uhr

Großeinsatz für die Feuerwehr in Hamburg: Eine Selbsthilfewerkstatt geriet in Flammen. Durch den Brand liefen größere Mengen Öl in die Kanalisation.