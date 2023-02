Foto: BlaulcihtNews Einsatz am Mittwochabend SEK überwältigt Mann in Hamburg-Eilbek – 65-Jähriger gilt als „gefährlich“ Von Yannick Kitzinger | 16.02.2023, 11:21 Uhr

In Hamburg-Eilbek hat es am Mittwoch (15. Februar) einen Einsatz des SEK gegeben. Um 18.30 Uhr haben Beamte am Elfriede-Lohse-Wächter-Weg einen Mann festgenommen.