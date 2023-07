Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität SEK-Einsatz: Bedrohung mit Machete ging Streit voraus Von dpa | 13.07.2023, 06:17 Uhr

Der Mann, der am Mittwochnachmittag in Hamburg-Eidelstedt Passanten mit einer Waffe bedroht hatte, ist mittlerweile wieder freigelassen worden. Der Tat sei ein Streit vorausgegangen, da die Passanten in der Öffentlichkeit uriniert hätten, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei Hamburg am Donnerstagmorgen. Daraufhin habe der 39-Jährige die Passanten mit einer Machete bedroht.