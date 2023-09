Seitdem Limar A. die Wohnung ihrer Eltern verlassen hatte, wurde sie nicht wieder gesehen. Der aktuelle Aufenthaltsort der 13-Jährigen ist laut Ermittlungsstand des LKA 134 (Region Eimsbüttel) ungewiss.

Mehr Informationen: Beschreibungen zur vermissten Person (Quelle: Polizei Hamburg) größer als Größer als Zeichen - scheinbares Alter: 16 - 165 - 175 cm groß - schwarze lange Haare, bekleidet mit einer weißen Bluse und einer grünen Hose

Polizei Hamburg fahndet mit Foto: Vermisste könnte sich in Hannover aufhalten

Die 13-jährige Limar A. wird seit Sonntag vermisst. Foto: Polizei Hamburg

Am Sonntagnachmittag, 10. September 2023, hat die Vermisste die Wohnung ihrer Eltern in der Oliver-Lißy-Straße in Hamburg-Eidelstedt verlassen. Angaben der Polizei zufolge habe die vermisste Jugendliche zuletzt in Hannover gewohnt. Demnach sei es ebenso wenig auszuschließen, dass sich das 13-jährige Mädchen in der Nähe der niedersächsischen Landeshauptstadt aufhält.

Mit einem Foto hofft die Polizei die vermisste Person zu finden. Hinweise in dem Vermisstenfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 040 4286-56789 (Hinweistelefon der Polizei Hamburg) oder an jeder Polizeidienststelle entgegen.