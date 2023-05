Containerterminal Tollerort Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr Seehafenbetriebe begrüßen Ja zum Cosco-Einstieg Von dpa | 11.05.2023, 12:41 Uhr

Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) hat sich erfreut über die Zustimmung der Bundesregierung zu einer Minderheitsbeteiligung des chinesischen Staatskonzerns Cosco an einem Hamburger Container-Terminal gezeigt. „Wir begrüßen die Freigabe der Minderheitsbeteiligung an dem Hamburger Terminal, die überfällig war“, sagte Hauptgeschäftsführer Daniel Hosseus am Donnerstag.