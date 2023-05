Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg-Bergedorf Sechs Verdächtige nach Messerangriff ermittelt Von dpa | 26.05.2023, 14:11 Uhr

Einen Monat nach der Auseinandersetzung in einem Veranstaltungshaus in Hamburg-Bergedorf, bei der zwei Männer lebensgefährlich verletzt wurden, hat die Polizei sechs Tatverdächtige ermittelt. Ende April hatten die beiden 25 und 35 Jahren alten Opfer bei einem Streit mit einer anderen Gruppe Schnittverletzungen mit einem Messer im Oberkörper erlitten. Die Ermittler gehen von zwei versuchten Tötungsdelikten aus. Zum Hintergrund des Streits konnte die Polizei auch am Freitag keine Angaben machen.