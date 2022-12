Reichsbürger Reisepass Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Sechs „Reichsbürger“ mit waffenrechtlicher Erlaubnis Von dpa | 16.12.2022, 07:25 Uhr

Eine waffenrechtliche Erlaubnis berechtigt zum Erwerb und Besitz von Waffen. Sportschützen und Jäger brauchen beispielsweise so eine Erlaubnis. Doch auch sogenannte Reichsbürger können so ganz legal Waffen besitzen - auch in Hamburg.