Brände Sechs Menschen evakuiert wegen Villa-Brands in Hamburg Von dpa | 08.09.2023, 18:25 Uhr

Das Dach eines Einfamilienhauses in Hamburg-Hausbruch ist am Freitag aus zunächst unbekannter Ursache in Brand geraten, es gab einen Verletzten. Sechs Menschen wurden nach Feuerwehrinformationen evakuiert. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Ein Feuerwehrmann kam mit Kreislaufbeschwerden ins Krankenhaus. Rund 170 Beamte der Feuerwehr waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten am Freitagabend an. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Mehrere Medien hatten über den Brand berichtet.