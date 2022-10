Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Sechs Jahre Haft und Klinik-Einweisung wegen Messerangriff Von dpa | 24.10.2022, 15:15 Uhr

Wegen eines beinahe tödlichen Messerangriffs auf einen Nachbarn hat das Landgericht Hamburg am Montag einen 33-Jährigen zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die Kammer sprach den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig, wie ein Gerichtssprecher sagte. Zugleich ordnete das Gericht die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus an.