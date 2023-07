Zwei Kugeln gehen immer: Markus Deibler vor einer seine Luicella‘s-Filialen. Foto: Dagmar Leischow up-down up-down Eis-Saison in Hamburg Vom Weltmeister zum Eis-Meister: Markus Deibler über Kosten, Kritik und Kreationen Von Dagmar Leischow | 07.07.2023, 14:32 Uhr

Er war ein Weltklasse-Schwimmer und verkauft jetzt Klasse-Eis. An den Luicella‘s-Läden von Markus Deibler kommt man in Hamburg nicht vorbei – auch wenn der Eis-Spaß ganz schön teuer geworden ist. Warum das so ist und welche Sorten im Trend liegen, verrät der Experte.