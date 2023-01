Mariendom in Hamburg Foto: Ulrich Perrey/dpa up-down up-down Trauerfeier Schwesig würdigt verstorbenen Papst Benedikt XVI. Von dpa | 04.01.2023, 18:26 Uhr

Bei einer Trauerfeier im Hamburger St. Marien-Dom hat die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern den verstorbenen Pontifex Benedikt XVI. gewürdigt. „Papst Benedikt war tief verankert in einem alltäglich gelebten Glauben. Dieser Glaube hat ihn mit den Menschen verbunden“, sagte Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch. In Gedanken sei sie bei den Menschen, die Anteil an Leben und Tod des Papstes nehmen.