Schwerer Verkehrsunfall Taxifahrer fährt vor Hamburger Uni in den Gegenverkehr – drei Verletzte Von tv newskontor | 02.06.2023, 07:13 Uhr

Der Taxifahrer soll gesundheitliche Probleme haben. Er verlor in der Nacht auf Freitag in Hamburg nahe der Universität die Kontrolle über sein Auto und fuhr in den Gegenverkehr. Dabei rammte er zwei Autos.