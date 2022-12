Unfall Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Schwerer Autounfall in der Hamburger Innenstadt Von dpa | 17.12.2022, 14:57 Uhr

In der Hamburger Innenstadt ist es am Samstagmittag zu einem schweren Autounfall gekommen. Ein Autofahrer habe auf der Willy-Brandt-Straße die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Samstag mit. Dort stieß er mit einem anderen Fahrzeug frontal zusammen. Dabei verletzte sich einer der beiden Fahrer, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details und die Ursache waren am Samstagmittag zunächst nicht bekannt. Die Willy-Brandt-Straße blieb vorerst in Richtung Deichtorplatz voll gesperrt, so dass mit Staus zu rechnen war. Das „Hamburger Abendblatt“ hatte über den Unfall berichtet.