Kriminalität Schwarzfahrer bedroht und verletzt S-Bahn-Mitarbeiter Von dpa | 08.10.2023, 12:34 Uhr

Ein 27 Jahre alter Mann ohne gültige Fahrkarte hat in der S-Bahn-Linie 1 Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit dem Tode bedroht und verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann am frühen Samstagmorgen die Männer bei einer Fahrkartenkontrolle beleidigt und angegriffen haben, wie die Bundespolizei am Sonntag in Hamburg mitteilte. Dabei soll der Tatverdächtige einen der Männer am Kragen mit der Hand gepackt haben, so dass der gegen eine Sitzbank fiel und an Arm und Rücken leicht verletzt wurde.