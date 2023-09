Mein lieber Schwan: Eine tierische Rettungsaktion hat am Dienstagmorgen die U-Bahnlinie 1 in Hamburg-Klein Borstel für rund eine halbe Stunde lahmgelegt. „Rettungseinsatz auf der U1“, schrieb die Hochbahn gegen 8.40 Uhr auf X (vormals Twitter) und ergänzte: „Schwan ist unter einen Zug gekrochen und weigert sich rauszukommen.“ Die Hochbahn richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis zwischen den Stationen Ohlsdorf und Fuhlsbüttel-Nord ein.

Schließlich fixiert Schwanenvater Olaf Nieß den Gleisblockierer. Foto: Bezirksamt Nord

Die Dauer der Sperrung sei zunächst unklar, ließ die Hochbahn wissen und ergänzte treffend: „Hängt vor allem vom Schwan ab.“

Der verharrte einstweilen auf den Schienen, weshalb die Hochbahn Hamburgs Schwanenvater Olaf Ließ alarmierte. Der 56-Jährige rückte an, konnte das Tier schließlich auf den Gleisen fixieren und mit bloßen Händen forttragen. Zur Untersuchung kam der U-Bahn-Blockierer ins Schwanen-Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich.

Handarbeit: Schwanenvater Olaf Nieß bringt den eingefangenen Schwan von der Station Klein Borstel ins Winterquartier nach Eppendorf. Foto: Bezirksamt Nord

Gegen 9.15 Uhr gab die Hochbahn bei X Entwarnung: „Gerettet! Schwanenvater Olaf Nieß konnte den Schwan überzeugen, die U1 wieder freizumachen. Wir nehmen den Betrieb zwischen Ohlsdorf und Fuhlsbüttel-Nord wieder auf.“

„Danke, dass ihr ihn nicht zu Hackfleisch gemacht habt“

An der Haltestelle Klein Borstel bildete sich eine größere Traube Wartender. Einige Fahrgäste teilten ihre Gedanken ebenfalls über X – und gaben sich ganz überwiegend mitfühlend. „Oh, nein, der Arme“, schrieb „wahllangenhornerin“ und zeigte sich verständnisvoll: „Für ein Tier in Not nehme ich jede Wartezeit in Kauf!!“

„BetterCriticals“ sah es ebenso: „Danke, dass ihr ihn oder sie nicht zu Hackfleisch gemacht habt. Und schön, dass das Tier jetzt happy ist. Kuss an unsere Hochbahn.“ Und „Engelszicke“ war gerührt, sie würdigte den Einsatz ganz schlicht mit: „Ich liebe meine Stadt.“