ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler up-down up-down Polizeieinsatz Schüsse vom Balkon auf einer Party Von dpa | 26.06.2022, 13:49 Uhr

Schüsse von einem Balkon haben am Samstagabend einen Polizeieinsatz in Hamburg-Wilstorf (Bezirk Harburg) ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Mann während einer Party mit einer Gaspistole mehrere Schüsse in die Luft abgegeben. Weil zunächst nicht klar war, ob es sich um eine scharfe Waffe handelte, rückte die Polizei bewaffnet und mit Schutzausrüstung an. Verletzt wurde niemand, auch Festnahmen gab es keine.