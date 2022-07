PRODUKTION - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez up-down up-down Hamburg Schüsse in Shisha-Bar: Person verletzt Von dpa | 28.07.2022, 07:31 Uhr

In einer Shisha-Bar in Hamburg ist in der Nacht zu Donnerstag ein Mensch durch Schüsse verletzt worden. Gegen 23.00 Uhr wurde eine Person angeschossen, die anschließend verletzt ins Krankenhaus kam, wie die Polizei Hamburg am Donnerstag mitteilte. Einem Bericht des „Hamburger Abendblatts“ zufolge wurde die Person lebensgefährlich verletzt und unter Reanimationsmaßnahmen ins Krankenhaus gebracht. Der Täter sei geflüchtet. Die Polizei Hamburg ermittelt derzeit noch zur Tat. Nähere Infos konnten die Ermittler am Morgen nicht geben.