Verleger-Erbe Schuss auf Anwalt: BGH will im August zu Falk urteilen Von dpa | 06.07.2022, 12:42 Uhr

Nach dem Schuss auf einen Anwalt will der Bundesgerichtshof (BGH) am 17. August sein Urteil im Fall um den Verleger-Erben und Hamburger Internetunternehmer Alexander Falk sprechen. Der Senat müsse den Sachverhalt gründlich besprechen, sagte der Vorsitzende Richter am Mittwoch in Karlsruhe. (Az. 2 StR 142/21)