ARCHIV - Ties Rabe (SPD), Hamburgs Senator für Schule und Berufsbildung. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa FOTO: Daniel Bockwoldt Bildung Schulsenator verteidigt Bildungsplanentwürfe gegen Kritik Von dpa | 01.06.2022, 17:26 Uhr | Update vor 10 Std.

Hamburgs Schülerinnen und Schüler haben in bundesweiten Leistungsvergleichen in den vergangenen Jahren aufgeholt. Die Schulbehörde will diesen Trend mit neuen Bildungsplänen weiter vorantreiben. Doch an diesen Plänen gibt es Kritik.