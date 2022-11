Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Hamburg-Lurup Schule alarmiert Polizei nach Hinweis von Teenagerin Von dpa | 04.11.2022, 13:17 Uhr

Die Polizei hat einen 40-Jährigen im Hamburger Stadtteil Lurup festgenommen, der seine gleichaltrige Lebensgefährtin schwer verletzt haben soll. Der Mann soll ihr am Donnerstagmorgen in einer Wohnung schwerste Kopfverletzungen zugefügt haben, teilte die Polizei mit. Polizeibeamte hatten am Donnerstagvormittag die Tür zu der Wohnung gewaltsam geöffnet, nachdem eine 13-Jährige in der Schule Angaben zu dem Geschehen gemacht hatte. Daraufhin informierte die Schule die Polizei. Ob es sich um die gemeinsame Tochter des Paares handelt, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Der Mann sollte noch am Freitag vor einen Haftrichter kommen. Nähere Einzelheiten waren zunächst unklar.