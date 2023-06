Schule Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Schulbehörde will 500 Millionen Euro investieren Von dpa | 05.06.2023, 12:36 Uhr

Die Schulbehörde will in den kommenden zehn Jahren bis zu 500 Millionen Euro in den Hamburger Osten investieren. Mehrere Schulen würden nicht nur vergrößert und modernisiert, sondern als sozialer Treffpunkt auch enger in den Sozialraum eingewoben, teilte die Schulbehörde am Montag mit. Gleichzeitig sollen energetisch effiziente Neubauten mit Energiestandard EG 40 entstehen, Solardächern und Gründächern sowie mit bewegungsfreundlichen und naturnäheren Außenanlagen.