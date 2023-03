Dieser Text wird laufend aktualisiert

Blutbad im Hamburger Stadtteil Groß Borstel: In der Straße Deelböge ist es augenscheinlich zu einer Amoktat gekommen. Nach Informationen der Polizei haben gegen 21 Uhr eine oder mehrere Personen in einem sogenannten Königreichssaal der Zeugen Jehovas – ein Gebäude für Gottesdienste der Gruppe – auf Menschen geschossen. Es gibt einen sogenannten „Massenanfall an Verletzten“, wie die Feuerwehr und der Rettungsdienst sagten.

Es soll sieben Tote und viele Verletzte geben

Sieben Menschen wurden ersten Angaben zufolge getötet, acht schwer verletzt. Außerdem gab es weitere Verletzte. Polizisten in besonderer Schutzausrüstung schleppen Verletzte in die Rettungswagen. „Die Toten haben alle Schussverletzungen“, so ein Polizeisprecher. In dem Gebäude der Zeugen Jehovas hatte um 19 Uhr eine Vanstaltung mit zahlreichen Teilnehmern begonnen.

Keine Hinweise auf flüchtigen Täter

Es gebe keinen Hinweis auf einen flüchtigen Täter: „Im Moment ist die Lage soweit beruhigt“, sagte ein Polizeisprecher. Streifenwagen mit Blaulicht sperrten den Tatort am Abend weiträumig ab. Streifenbeamte mit Maschinenpistolen sicherten den Bereich zusätzlich ab.

Über eine amtliche Gefahrendurchsage der Behörde für Inneres in Hamburg war die Rede von einer „extremen Gefahr“. „Am heutigen Tage gegen 21.00 Uhr schoss(en) ein oder mehrere unbekannte Täter auf Personen“, hieß es in dem Text. Die Polizei sei gegen 21.15 Uhr telefonisch über die Schüsse informiert worden.

Bereich großräumig abgesperrt

Eine besondere Einheit der Bereitschaftspolizei, die gerade in der Nähe war, sei in das Objekt reingegangen und habe sogar auch noch einen Schuss gehört, so der Polizeisprecher weiter. Nach Eintreffen der Beamten am Tatort sei am Donnerstagabend noch ein Schuss gefallen, sagte ein Polizeisprecher. Später habe man in einem oberen Stockwerk des Gebäudes eine tödlich verletzte Person gefunden – es gebe Hinweise darauf, dass es sich dabei um den Täter handeln könnte. Gewissheit gebe es aber noch nicht.

Die Straßen am Schadensort wurden umfangreich abgesperrt. Die Polizei bat Verkehrsteilnehmer den abgesperrten Bereich weiträumig zu umfahren. „Meiden Sie den Gefahrenbereich. Im Gefahrenbereich verbleiben Sie an ihrem derzeitigen Aufenthaltsort und begeben sich vorläufig nicht ins Freie.“ Zudem sollte die Notrufnummer 110 nur im äußersten Notfall oder für relevante Beobachtungen genutzt werden.