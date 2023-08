Mordkommission ermittelt Schüsse in Hamburg: Mann stirbt im Krankenhaus Von dpa | 26.08.2023, 09:50 Uhr | Update vor 25 Min. In Hamburg ist ein Mann auf offener Straße niedergeschossen worden. Die Ermittler setzen einen 3D-Scanner ein. Foto: dpa/Jonas Walzberg up-down up-down

Am späten Freitagabend fallen Schüsse in Hamburg, ein junger Mann wird schwer getroffen. Kurze Zeit später stirbt er im Krankenhaus. Was bislang bekannt ist.